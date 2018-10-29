Кохання важливіше за титул: японська принцеса одружилася із простолюдином (фото, відео)

Церемонія відбулася в храмі Мейдзі - це найбільша святиня Токіо.

Японська принцеса Аяко вийшла заміж за простолюдина Кей Морія. Ритуальна шлюбна церемонія відбулася у храмі Мейдзі в Токіо. Наречена була в кімоно, наречений — у фраку західного зразка.

Як йдеться в сюжеті ТСН, Аяко — молодша дочка кузена імператора, покійного принца Норіхіто Такамадо. Роман 28-річної принцеси і 32-річного співробітника судноплавної компанії Nippon Yusen KK почався в грудні 2016 року. Їх матері — давні подруги. Про заручини пара оголосила влітку.

Зазначимо, за законом представниця імператорської сім'ї втрачає титул, поєднуючись шлюбом з простолюдином. Тим не менш що Аяко (яка отримає від уряду майже мільйон доларів компенсації) — не перша принцеса, яка пожертвувала своїм статусом заради любові. Так, у 2014 році сестра Аяко принцеса Норіко вийшла заміж за Кунімаро Сенге. І офіційно перестала бути членом сім'ї.

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Як повідомляють ЗМІ, вийти заміж за простолюдина збирається і старша онука імператора Акіхіто — принцеса Мако. Її заручини відбулася у вересні 2017 року. Однак весілля вирішено було відкласти до 2020 року.

Тітка Мако, єдина дочка імператора Акіхіто Саяко, у 2005 році згідно з японським законодавством також відмовилася від свого титулу, вступивши в шлюб з дизайнером Есікі Куродой.

Після заміжжя Аяко і Мако число членів монаршої родини скоротиться до 17 осіб. Причому 12 з них — жінки, пишуть Факти.

В Японії все частіше звучать побоювання, що імператорська сім'я стане дуже нечисленною і не зможе виконувати свої громадські обов'язки, якщо закони не поміняються і принцеси, виходячи заміж за простолюдинів, будуть втрачати свій титул. До речі кажучи, на чоловіків з імператорської сім'ї цей закон не поширюється. Вступаючи в шлюб з простолюдинками, вони зберігають свій статус.

Єдиний представник чоловічої статі в молодшому поколінні імператорської сім'ї — це брат Мако, 12-річний принц Хісахіто, який наразі займає третє місце в порядку успадкування імператорського престолу Японії після свого дядька Нарухіто. Незабаром хлопчик стане офіційним спадкоємцем трону. Це відбудеться 1 травня майбутнього року, коли 84-річний імператор Акіхіто зречеться престолу на користь свого старшого сина, і Нарухіто стане монархом.