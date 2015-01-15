Житель Огайо планував підірвати бомби біля Капітолію

Про це йдеться в матеріалах суду, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що у 20-річного Крістофера Корнелла (Christopher Cornell) з Цинциннаті були виявлені напівавтоматична гвинтівка і 600 патронів. Крім того, він намагався виготовляти саморобні вибухові пристрої.

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Корнелл в твіттері висловлював симпатію «Ісламській державі», виступаючи під псевдонімом Рахил Мархус Убайда (Raheel Mahrus Ubaydah). Один з агентів ФБР в ході знайомства з ним, приховуючи своє справжнє місце служби, з'ясував, що той вважає членів Конгресу своїми ворогами і планує їх убити. Для реалізації свого наміру Корнелл вирішив використовувати вогнепальну зброю, а також закласти поблизу Капітолію саморобні бомби.

У федеральному суді в штаті Огайо Корнеллу були пред'явлені звинувачення у спробі вбити чиновників американського уряду, а також у володінні вогнепальною зброєю з метою приготування до замаху.