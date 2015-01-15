Кемерон і Обама домовилися про консолідований тиск на Росію

США і Великобританія об'єднаються для посилення і продовження чинення тиску на Росію з метою врегулювання кризи в Україні.

Про це йдеться у спільній статті британського прем'єр-міністра Девіда Кемерона і американського президента Барака Обами, яка була опублікована у виданні Times, пише ZN.

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За їх словами, вони "продовжать консолідовані дії щодо протистояння агресії Росії в Україні".

"Якщо ми дозволимо таким фундаментальним порушенням міжнародного права залишатися безкарними, то постраждаємо від нестабільності, яка послідує за цим", - стверджують Обама і Кемерон.

"Ми направили недвозначний сигнал: міжнародне співтовариство не буде підтримувати спроби Росії дестабілізувати Україну", - цитує видавництво слова Обами.

Спільна стаття з'явилася напередодні візиту Кемерона у США, під час якого він також обговорить з Обамою питання кібербезпеки.