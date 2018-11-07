Республіканці зберігають більшість у Сенаті США - попередні результати виборів

Ці результати є значно гіршими за прогнози Демократичної партії.

Демократична партія не змогла перехопити більшість Сенаті; натомість Республіканська партія зберігає контроль у верхній палаті американського парламенту.

Про це свідчать попередні результати виборів, за якими демократи втрачають місця сенаторів у кількох штатах, які вони досі контролювали, повідомляє Європейська правда.

Так, можна напевно говорити про програш демократів у штатах Індіана, Флоріда, яких досі були представлені у Сенаті депутатами від Демократичної партії. Також попередні дані свідчать про імовірний програш демократів у штатах Міссурі та Північна Дакота.

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Ці результати є значно гіршими за прогнози демпартії і практично знищують шанси на те, що зможуть перебрати у Республіканської партії контроль за Сенатом.

На невтішному для демократів результаті сходяться також політичні аналітики телеканалу CNN, який симпатизує Демократичній партії. У нічному ефірі CNN вони одноголосно зійшлися на думці про те, що партія Трампа може лише збільшити свою перевагу у Сенаті

Як відомо, на проміжних виборах, що відбулися 6 листопада, переобиралися 35 зі 100 сенаторів – депутатів верхньої палати конгресу США. Наразі республіканці контролюють 51 голос у Сенаті. Для втрати більшості однопартійці Трампа мали поступитися демократам щонайменше двома мандатами.