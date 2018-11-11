У Парижі протестують проти Трампа, який прибув туди з візитом (фото)

Участь у мітингу беруть кілька сотень людей.

Французькі противники політики президента США Дональда Трампа вийшли у неділю на масову акцію протесту проти американського лідера, який прибув з триденним візитом до Франції з нагоди столітньої річниці закінчення Першої світової війни.

Мітинг проходить на площі Республіки в умовах підвищених заходів безпеки, передає ТАСС.

Зібрання проходить під гаслами "Ласкаво просимо мігрантам", "Відкрийте кордон", "Фашизм - це війна", "Трамп одна війна". Участь у мітингу беруть кілька сотень людей, організатори очікують протягом дня кілька тисяч учасників. У небі над площею літає надувний "бебі Трамп" - карикатурний образ американського президента у вигляді немовля в підгузках. Над натовпом майорять прапори Палестини і ЛГБТ-руху.

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Мітинг на площі Республіки, де традиційно влаштовуються численні масові акції протесту французьких лівих сил, проводиться в умовах підвищених заходів безпеки. Найближчі станції метро закриті, а на підступах до площі встановлено посилене поліцейське оточення.

Раніше в префектурі поліції Парижа попередили, що очікують можливих провокацій з участю так званих радикалів "Чорного блоку" - агресивно налаштованих молодиків-анархістів, які регулярно провокують насильство на масових вуличних акціях у Парижі та ряді інших міст Франції. За оцінкою столичного поліцейського управління, на мітинг противників Трампа можуть заявитися "від 200 до 400 радикальних активістів", від яких можна очікувати насильницьких дій.

Маніфестація проти політики Трампа організована в день святкування в Парижі столітньої річниці з дня закінчення Першої світової війни. Президент США прибув на урочистості у французьку столицю у числі 120 високих гостей, включаючи глав держав, урядів, керівників найбільших міжнародних організацій. Як повідомив глава МВС Франції Крістоф Кастанер, за порядком у Парижі в неділю стежать 10 тис. поліцейських і жандармів. За інформацією паризької префектури поліції, в місцях основних заходів у рамках програми святкування встановлені периметри безпеки, а також введені спеціальні заходи контролю.

Раніше повідомлялося, що в Парижі активістка руху Femen з голими грудьми вибігла навперейми кортежу Дональда Трампа. Дівчина подолала кордон жандармерії, яка стояла вздовж Єлисейських полів, і вибігла на дорогу перед лімузином Трампа, викрикуючи фразу "Несправжні миротворці". Поліцейські затримали активістку.