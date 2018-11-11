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Кортеж Трампа в Парижі «атакували» напівоголені активістки Femen (фото, відео)

15:00, 11 листопада 2018
Світ
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Femen провели "оголену" акцію у Парижі / Facebook - FEMEN

У Парижі активістки Femen прорвалися до кортежу президента США Дональда Трампа, який прямував на церемонію, присвячену 100-річчю закінчення Першої світової війни.

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Про це повідомляється в блозі організації. Активісти звинуватили світових лідерів, які прибули на церемонію, у лицемірстві та підтримці збройних конфліктів по всьому світу.

На оголених грудях активісток були написи "Парад лицемірів", "Gangsta party" та "Фейкові миротворці". Дівчат забрали правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що одна із засновниць скандального жіночого руху Femen Оксана Шачко наклала на себе руки, повісившись у власній квартирі в Парижі.

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Теги: #Трамп#Париж#акція Femen