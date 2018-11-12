"Роскосмос" відмовиться від запуску ракет "Союз-ФГ" після аварії

Космічний корабель "Союз МС" буде запускатися з Байконура на ракеті "Союз-2.1.а" з січня 2020 року.

Роскосмос припинить експлуатувати ракету-носій «Союз-ФГ», яка у жовтні зазнала аварії, в кінці 2019 року.

Про це в своєму твіттері повідомив глава Роскосмосу Дмитро Рогозін. За його словами, космічний корабель "Союз МС" буде запускатися з Байконура на ракеті "Союз-2.1.а" з січня 2020 року.

При цьому на обох космодромах продовжується експлуатація ракети "Союз-2" різних модифікацій, у тому числі на Байконурі в пілотованому варіанті з кораблем "Союз МС". В кінці 2019 р. завершується експлуатація РН "Союз-ФГ", з січня 2020 р. "Союз МС" буде літати на РН "Союз-2.1.а" — Дмитро Рогозін (@Rogozin) November 11, 2018

Рогозін також розповів, що в 2022 році в планах у Роскосмосу випробувати нову ракету-носій «Союз-5», щоб в 2023 році запустити новий корабель «Федерація».

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Як відомо, у жовтні під час старту ракети «Союз», яка прямувала з екіпажем на борту до Міжнародної космічної станції (МКС), сталася аварія. На борту «Союзу МС-10» були члени місії МКС-57/58: російський космонавт Олексій Овчінін і американський астронавт Нік Хейг. Вони вийшли на зв'язок після аварійного приземлення в Казахстані.