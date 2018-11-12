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"Роскосмос" відмовиться від запуску ракет "Союз-ФГ" після аварії

09:29, 12 листопада 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це в своєму твіттері повідомив глава Роскосмосу Дмитро Рогозін. За його словами, космічний корабель "Союз МС" буде запускатися з Байконура на ракеті "Союз-2.1.а" з січня 2020 року.

Рогозін також розповів, що в 2022 році в планах у Роскосмосу випробувати нову ракету-носій «Союз-5», щоб в 2023 році запустити новий корабель «Федерація».

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Як відомо, у жовтні під час старту ракети «Союз», яка прямувала з екіпажем на борту до Міжнародної космічної станції (МКС), сталася аварія. На борту «Союзу МС-10» були члени місії МКС-57/58: російський космонавт Олексій Овчінін і американський астронавт Нік Хейг. Вони вийшли на зв'язок після аварійного приземлення в Казахстані.

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Теги: #ракета#аварія#Россия#союз