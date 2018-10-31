У Росії назвали причину падіння ракети "Союз"

Катастрофа сталася через збій в датчику розділення ступенів, заявляють у Роскосмосі.

Причиною аварії ракети "Союз-ФГ", яка сталася 11 жовтня, стала нештатна робота датчика, що сигналізує про розподіл першої та другої ступеней носія.

Про це повідомив у середу виконавчий директор Роскосмосу з пілотованих програм Сергій Крикальов, передає "ТАСС".

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"Пару днів тому закінчила роботу аварійна комісія, аварія сталася через нештатний поділ першого і другого ступенів. Одна з "боковушек" при поділі не відвелася на потрібну відстань і вдарила по баку пального другого ступеня, що призвело до розриву бака і руйнування другого ступеня. Причиною того, те, що виявила комісія, стала нештатна робота датчика, який сигналізує про розбіжність першої та другої щаблів", - сказав Крикальов на урочистому заході, присвяченому 55-річчю Інституту медико-біологічних проблем РАН (ІМБП).

Як повідомляв УНІАН, під час запуску російської ракети "Союз" сталася аварія.