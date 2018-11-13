Телеканал CNN подав позов проти Трампа

Раніше кореспондента CNN Джима Акосту позбавили акредитації в Білому домі через суперечку з Трампом на прес-конференції.

Представники телеканалу CNN подали судовий позов проти американського президента Дональда Трампа і високопоставлених чиновників Білого дому через відкликання акредитації у свого журналіста.

Раніше повідомлялося, що кореспондента CNN Джима Акосту позбавили акредитації в Білому домі через суперечку з Трампом на прес-конференції. Відповідну заяву опубліковано на сайті CNN.

Читайте також«Расистська свиня!»: Трампа обізвали в прямому ефірі телеканалу

Укладачі позовної заяви вважають, що представники Білого дому порушили дві поправки до конституції США: першу (свобода слова, свобода релігії, свобода преси, свобода зборів, право на подачу петиції) і п'яту (гарантії належного кримінального процесу, заборона повторного притягнення до відповідальності за одне і те ж правопорушення, право не свідчити проти себе, гарантії при реквізиціях).

Відзначається, що позов поданий проти шести людей: Трампа, глави апарату Білого дому Джона Келлі, прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс, помічника президента з комунікацій Білла Шина, директора секретної служби Джозефа Клансі і офіцера секретної служби, ім'я якого в даний момент невідомо.