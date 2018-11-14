"Перемир'я з ХАМАС - це капітуляція": в Ізраїлі пішов у відставку міністр оборони

Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман висловив свою незгоду з рішенням прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу про припинення вогню і закликав до дострокових виборів.

Міністр оборони та лідер партії "Наш дім Ізраїль" Авігдор Ліберман оголосив про свою відставку в знак протесту проти угоди про припинення вогню з терористичним угрупуванням ХАМАС, про яке було оголошено напередодні вночі.

Про це він заявив журналістам у середу, 14 листопада, передає Deutsche Welle.

"Я вважаю, що припинення вогню одночасно зі спробами прийти до врегулювання в Газі - це капітуляція перед терором", – заявив Ліберман.

Раніше в середу, як зазначає видання, Нетаньягу виступив на захист свого рішення погодитися на припинення вогню з лідерами палестинського радикального руху ХАМАС. Перемир'я було оголошено у зв'язку з самою серйозною ескалацією конфлікту в секторі Гази, починаючи з років війни 2014 року.

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"У часи надзвичайної ситуації, при прийнятті рішень, критично важливих для безпеки, громадськість не завжди може бути інформована про аспекти, які повинні бути приховані від ворога", - заявив він в ході церемонії в пам'ять про засновника ізраїльської держави Давида Бен-Гуріона.

"Наші вороги благали про припинення вогню, і вони чудово знають, чому", - підкреслив Нетаньягу. Це були його перші коментарі з тих пір, як сторони припинили найінтенсивніші бої від часу закінчення 50-денної війни 2014 року.

Нагадаємо, палестинці протягом 24 годин випустили 460 ракет і снарядів по Ізраїлю, в той час як ізраїльська армія завдала повітряних ударів по 160 цілях у Газі. Внаслідок цього загинули сім палестинців, у тому числі п'ять бойовиків. В Ізраїлі в результаті ракетного обстрілу загинув один чоловік, ще троє були критично поранені.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України радить українцям утриматися від поїздок на південні території Ізраїлю, які зазнали ракетно-мінометних обстрілів з палестинської території.