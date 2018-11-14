МЗС радить українцям утриматися від поїздок на південні території Ізраїлю

Українцям, що вже перебувають у безпосередній близькості від Сектору Газа, в разі оголошення повітряної тривоги, рекомендується невідкладно укритися в бомбосховищі.

Міністерство закордонних справ України радить українцям утриматися від поїздок до південних територій Ізраїлю, що зазнали ракетно-мінометних обстрілів з палестинської території.

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Про це йдеться у рекомендаціях Департаменту консульської служби МЗС України у зв'язку із загостренням безпекової ситуації в окремих районах Ізраїлю.

«У зв’язку із загостренням ізраїльсько-палестинського протистояння та масованими ракетно-мінометними обстрілами південних територій Ізраїлю (міста Сдерот, Нетівот) Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися на даному етапі від відвідання зазначених територій та населених пунктів», - йдеться у повідомленні.

«У разі оголошення повітряної тривоги, громадянам України, які перебувають у безпосередній близькості від Сектору Газа, рекомендується невідкладно укритися в бомбосховищі», - заявили в МЗС.

У цьому зв'язку сказано, що, у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, загрози життю та здоров’ю, українцям рекомендується звертатися до Посольства України в Державі Ізраїль за телефоном «гарячої лінії»: + 972 546-676-782, адреса електронної пошти emb_il@mfa.gov.ua; або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38(044) 238 16 57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

Як повідомляє посольство Ізраїлю в Україні у мікроблозі Twitter, «терористи ХАМАС запустили понад 400 ракет з Сектору Газа, спрямованих на цивільне населення Ізраїлю».