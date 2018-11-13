Загострення на Близькому Сході: в Ізраїлі кількість постраждалих через обстріли перевалила за сотню

Під час обстрілу загинув один житель Ізраїлю.

В Ізраїлі за останні два дні в результаті масованого ракетного обстрілу з сектору Газа постраждали щонайменше 108 осіб.

Як повідомляє "Новое время" з посиланням на The Times Of Israel, в медичний центр Барзілай в Ашкелоні госпіталізували 93 осіб, які постраждали в результаті ракетного обстрілу, в тому числі двох з пораненнями середнього ступеня тяжкості, 46 - з незначними пораненнями і 44 - в стані шоку.

Жінку, доставлену вчора у важкому стані, перевели з центру Барзілай в медичний центр Шиба в околицях Тель-а-Шомера, недалеко від Тель-Авіва.

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Нагадаємо, що 12 листопада з сектору Газа було випущено 300 ракет по території Ізраїлю. У відповідь ВПС ЦАГАЛ почали наносити удари по позиціях палестинців. Ізраїльська авіація розбомбила будівлю телеканалу палестинського руху ХАМАС Al-Aqsa в секторі Газа.

Під час обстрілу загинув один житель Ізраїлю. За даними медиків в секторі Газа, було вбито трьох палестинців, ще три людини отримали поранення.

Палестинський ісламістський рух ХАМАС заявив, що масований ракетний обстріл ізраїльських поселень був здійснений у відповідь на вбивство палестинців 11 листопада, включаючи двох командирів ХАМАС.