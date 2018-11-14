Білий дім відреагував на позов телеканалу CNN проти Трампа

Адміністрація президента має намір домагатися від суду відмови у задоволенні позову CNN.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Федерального суду, щоб відстояти правомірність позбавлення акредитації журналіста CNN Джима Акости.

Як передає NBC News, Білий дім вважає дії Трампа законними. Підкреслюється, що він нібито не порушував першу поправку до конституції США, що гарантує свободу слова і преси.

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«Президент і Білий дім володіють великою свободою дій у тому, що стосується регулювання доступу до Білого дому для журналістів та інших представників громадськості, користуючись якою вони можуть вибирати, які учасники можуть отримувати інтерв'ю або бути присутнім на прес-конференціях», — йдеться у зверненні адміністрації Трампа до суду.

Підкреслюється, що адміністрація президента має намір домагатися від суду відмови у задоволенні позову CNN.

Раніше повідомлялося, що CNN подав позов проти Трампа.