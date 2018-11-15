Син прем’єра Чехії з Криму їздив до дівчини у Кривий Ріг - охоронець

Варто зазначити, що є підстави сумніватися в достовірності цієї історії.

Росіянин Петро Протопопов, якого син чеського прем’єра Андрей Бабіш-молодший звинуватив у насильному утриманні в Криму, розповів, що під час перебування на анексованому півострові минулого року син прем’єра познайомився з українкою, а потім вирушив за нею у Кривий Ріг.

Про це Протопопов розповів в інтерв’ю виданню Novinky, пише Європейська правда.

За його словами, Бабіш-молодший восени минулого року двічі відвідував окупований Крим. У Ялті Бабіш-молодший познайомився з українкою з Кривого Рогу, яка працювала на півострові. Коли вона повернулась додому до матері, Бабіш-молодший захотів її відвідати.

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"Енді дуже хотів за нею поїхати, і я сказав йому: "Гей, приятелю, Кривий Ріг - це не земля обітована, а Мордор - в'язниця, шахти, наркомани. Але ні, він наполягав, що хочет туди поїхати. Тому ми взяли машину і поїхали", - розповів Протопопов.

Варто зазначити, що є підстави сумніватися в достовірності цієї історії. Зокрема, за словами Протопопова, Бабіш-молодший в'їхав у Крим транзитом через Москву. Проте перетинаючи український пункт пропуску у них не було української в’їзної візи.

У Кривому Розі між Бабішем-молодшим і Протопоповим виник конфлікт, тому Протопопов поїхав до Чехії, а за деякий час вирішив забрати сина прем’єра з України.

"Я сів на літак, прилетів до Києва, орендував таксі, взяв Енді зі його подругою і сказав, що дещо сталося, і ми повинні повернутися до Праги. Тому ми знову сіли в таксі, поїхали до Києва, і звідти полетіли до Відня", - розповів Протопопов.

Він також категорично заперечив звинувачення Бабіша-молодшого, що утримував його в Україні насильно.

"Я ніколи не примушував його проти його волі, я ніколи не робив з ним нічого поганого. І викрасти в Росію? Не так легко проїхати машиною проти своєї волі кілька пунктів митного контролю, а також за межі Шенгенської системи. Чому я повинен тягнути його туди, коли легше відвезти його до Праги?", - заявив Протопопов.

"Протягом двох з половиною років я віддав йому свій час і це коштувало мені багато нервів. Але я не злюсь на нього, бо знаю, що він хворий", - додав він.

Нагадаємо, Андрей Бабіш-молодший у інтерв’ю журналістам заявив: минулого року батько розпорядився насильно вивезти його в Крим, щоб сховати від корупційного розслідування. Син прем'єра звернувся в поліцію і заявив, що його викрали.

Спершу Бабіш заперечував слова сина, кажучи, що той психічнохворий. Але потім визнав, що син таки був в окупованому Криму, однак заявив, що його перебування було там законним і не було викраденням.

Бабіш-молодший разом із батьком та кількома іншими членами родини фігурують у так званій справі "Гнізда лелеки" щодо махінацій із коштами ЄС.

У 2008 році родина Бабіша викупила старовинний маєток, який вирішила переобладнати у люксовий конференц-центр "Гніздо лелеки". Суму реконструкції оцінили у 350 млн крон, з яких 50 млн склав грант Євросоюзу на підтримку малого бізнесу.

Прем’єр-міністр відмежувався від скандалу і заявив, що "Гніздо лелеки" під час прохання про отримання гранту належало його дітям.