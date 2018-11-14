Чеський прем'єр зізнався, що його син був у окупованому Криму

При цьому він заперечив, що це було викрадення.

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш підтвердив, що його син Андрій був в окупованому Криму, однак заявив, що його перебування було там законним і не було викраденням.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на чеський портал lidovky.cz.

Чеський прем'єр заявив, що має достатньо доказів. Він розкритикував журналістів, які зробили інтерв'ю з його сином і заявив, що це було зроблено навмисно.

Бабіш сказав, що інформація про його сина була ретельно підготовлена і приурочена до національного свята 17 листопада, оскільки Бабіша-молодшого журналісти відвідали ще в середині жовтня.

Прем'єр заявив, що його син був госпіталізований у липні 2015 року після того, як поліція знайшла його на автомагістралі D1. "Його відвезли в психіатричну лікарню. Я тоді попросив перевести його до Національного інституту психічного здоров'я", - сказав він.

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Там, за словами прем'єр-міністра, його син зустрів лікаря Діту Протопопову. Бабіш-молодший заявляв, що саме чоловік Протопової викрав його і вивіз до Криму.

Бабіш не пояснив, як саме його син опинився у Криму, адже, ймовірно, він потрапив туди з території Росії, що суперечить українському законодавству. Чеський прем'єр заявив, що розповість детальніше у неділю ввечері в одній з телевізійних програм.

Нагадаємо, Андрей Бабіш-молодший у інтерв’ю журналістам заявив: минулого року батько розпорядився насильно вивезти його в Крим, щоб сховати від корупційного розслідування. Син прем'єра звернувся в поліцію і заявив, що його викрали.

Андрей Бабіш заперечує звинувачення сина, заявляючи, що той психічнохворий і потребує нагляду.

Бабіш-молодший разом із батьком та кількома іншими членами родини фігурують у так званій справі "Гнізда лелеки" щодо махінацій із коштами ЄС.

У 2008 році родина Бабіша викупила старовинний маєток, який вирішила переобладнати у люксовий конференц-центр "Гніздо лелеки". Суму реконструкції оцінили у 350 млн крон, з яких 50 млн склав грант Євросоюзу на підтримку малого бізнесу.

Прем’єр-міністр відмежувався від скандалу і заявив, що "Гніздо лелеки" належить його дітям.