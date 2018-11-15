Британський міністр з "брекзиту" подав у відставку

Рааб подав прем'єр-міністру Великобританії Терезі Мей прохання про відставку.

Британські міністри з питань «БрексітУ» Домінік Рааб і у справах Північної Ірландії Шейлеш Вара оголосили, що йдуть у відставку через незгоду з проектом угоди щодо виходу Великобританії з ЄС.

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«Я не можу з чистою совістю підтримувати умови, пропоновані для нашої угоди з Євросоюзом», - написав він у своєму "Твіттері". Він розмістив на сторінці послання до прем'єр-міністра Терези Мей, в якому містяться пояснення зробленого ним кроку. За його словами, умови з режиму в Північній Ірландії загрожують цілісності Великобританії. Крім того, він проти того, щоб у ЄС було право «вето» на вихід Великобританії з союзу.

«З великою гіркотою і жалем я подав прем'єр-міністрові прохання про відставку з поста міністра у справах Північної Ірландії», - також написав у "Твіттері" Вара.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада кабінет міністрів Великобританії схвалив проект угоди про умови виходу країни з Європейського союзу. Засідання тривало п'ять годин. За даними британської преси, проти плану Терези Мей з «брекзиту» відкрито виступили 11 міністрів.