Валенса: Путін приречений на поразку

Таку заяву зробив перший президент посткомуністичної Польщі і Нобелівський лауреат миру Лех Валенса в інтерв'ю польському TVN Biznes і Swiat.

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"Це боротьба з іншої епохи, яка приречена на поразку. Я не сумніваюся, що свобода і демократія переможе", - підкреслив Лех Валенса.

Колишній президент і лідер незалежного профспілкового руху "Солідарність", який привів до повалення комуністичного режиму в Польщі, сказав, що Володимир Путін тримається при владі в Росії завдяки "філософії ворога".

За його словами, росіян тримають в страху перед зовнішньою загрозою, яка є основою режиму, але така ситуація не може тривати вічно в умовах погіршення життя як звичайних людей, так і ситуації олігархів.

"До якогось часу вони будуть це сприймати, але в якийсь момент будуть втрачати багато і будуть змушені приймати рішення. Можна припустити, якими можуть бути ці рішення, і це не може тривати занадто довго", - сказав Лех Валенса.

"Не такі імперії падали. Здавалося, що неможливо перемогти комунізм", - додав він.

Лех Валенса також підкреслив необхідність солідарної позиції західного світу і допомоги Україні в її боротьбі з агресією Росії, зазначивши, що Володимир Путін насправді кинув виклик усьому цивілізованому світу.

"Ми, звичайно, не будемо починати ядерну війну, але ми можемо все організувати таким чином, щоб кожен щось зробив для того, щоб направити Путіна на істинний шлях", - сказав Лех Валенса та закликав до надання всілякої можливої допомоги українцям.