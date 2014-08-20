Путін не має шансів перемогти у війні з Україною - Валенса

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив перший президент Польщі після повалення комуністичного режиму та нобелівський лауреат Лех Валенса.

"Неможливо, аби Україна не перемогла. Україна повинна перемогти та переможе. Путін не має шансів", - сказав він, коментуючи постійні поставки Росією зброї та бойовиків на Донбас, котрі посилюють позиції сепаратистів в умовах практично повної відсутності військової підтримки України з боку західних держав.

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Як повідомлялося, 17 серпня міністр закордонних справ України Павло Клімкін вчергове звернувся до держав Європейського Союзу та НАТО з проханням надати військову підтримку Україні, що, за його словами, "полегшило" би проведення антитерористичної операції на Донбасі. На заклик публічно поки що відреагувала лише Польща, Міністерство оборони якої вчора повідомило про намір відправити 320 тонн гуманітарного вантажу для українських військових, котрий, однак, не включає військової техніки, про яку теж просить українська влада.

Валенса назвав перемогу українців в цьому конфлікті питанням часу, висловивши сподівання, що російський президент чимшвидше зрозуміє необхідність припинити цей конфлікт.

"Все проти нього (Путіна) повернеться. Питання лише, скільки ми усі на цьому втратимо", - сказав він, назвавши конфлікт шкідливим як для Росії, так і Європи.

Екс-президент та лідер незалежного профспілкового руху "Солідарність", який привів до повалення комуністичного режиму у Польщі в 1989 році та відкрив дорогу до ринкових та демократичних реформ, назвав умовою, яка дозволить завершити конфлікт на Донбасі, "солідарну підтримку" України західними державами.

"Треба діяти в дусі мудрих солідарних дій. Усі повинні робити те саме. Нехай кожен виконає один пункт спільної програми для того, аби зупинити Путіна", - вважає Валенса.

За його словами, найкраще було б, якби західні політики працювали у двох напрямках: з однієї сторони готували подальші економічні санкції проти Росії, а з другої намагалися переконати Путіна в тому, що треба припинити бої на сході України, бо це шкодить обом сторонам.

Валенса не став прогнозувати, коли конфлікт може завершитись, але заявив, що без солідарності західного світу з Україною він може тривати роками.

Як повідомляв УНІАН, українська армія за останній місяць суттєво зменшила площу контрольованих проросійськими бойовиками територій в Донецькій та Луганських областях, але поки що не зуміла повністю їх перемогти в умовах постійного їх підсилення сучасною, важкою технікою та військовими, котрих продовжує поставляти в Україну Росія.

За останніми оприлюдненими даними ООН, в результаті бойових дій на Донбасі вже загинули понад 2 тис. людей, 5 тис. було поранено та майже 350 тис. були змушені залишити свої домівки.