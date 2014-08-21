Колишній держсекретар США: у підсумку поразка буде у Путіна
09:08, 21 серпня 2014Політика
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Росія вже не приховує свого вторгнення в Україну, але за підсумками таких дій поразка буде у президента РФ Володимира Путіна.
REUTERS
Таку думку висловив колишній державний секретар США Строуб Телботт, який в даний час очолює один з провідних американських стратегічних центрів - Інститут Брукінгса, повідомляє радіо "Свобода".
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"Ми повинні перестати думати в термінах того, що ми будемо робити, якщо Росія фактично вторгається в Україну.Росія вже вторглася в Україну. Вони зробили це частинами - через "зелених чоловічків", та деякий час це могло бути описано як таємне вторгнення. Це більше не є таємним, і Путін програє, росіяни в цілому програють", - підкреслив Строуб Телботт.
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