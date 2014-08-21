Колишній держсекретар США: у підсумку поразка буде у Путіна

Таку думку висловив колишній державний секретар США Строуб Телботт, який в даний час очолює один з провідних американських стратегічних центрів - Інститут Брукінгса, повідомляє радіо "Свобода".

Читайте такожПутін не має шансів перемогти у війні з Україною - Валенса

"Ми повинні перестати думати в термінах того, що ми будемо робити, якщо Росія фактично вторгається в Україну.Росія вже вторглася в Україну. Вони зробили це частинами - через "зелених чоловічків", та деякий час це могло бути описано як таємне вторгнення. Це більше не є таємним, і Путін програє, росіяни в цілому програють", - підкреслив Строуб Телботт.