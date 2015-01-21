В Баку пройшов мітинг проти карикатур на пророка Мухаммеда

Учасники маніфестації в селищі Нардаран розгорнули плакати з гаслами "Іслам не беззахисний", "Франція боїться ісламу", "Хай живе Пророк!", - повідомляє Бі-бі-сі.

Спостерігачі відзначають відсутність поліції на місці проведення мітингу, незважаючи на те, що він не був узгоджений з владою Баку.

Один із старійшин селища Натік Карімов заявив агентству "Туран", що жителі Нардарана обурені образами пророка Мухаммеда і вимагають поваги до почуттів віруючих.

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Карімов від імені односельців також засудив насильство, прикривався релігійними гаслами.

"Ми, як мусульмани-шиїти, виступаємо проти будь-якого терору. Те, що говорить і робить "Ісламська держава", не має нічого спільного з ісламом", - сказав старійшина.