Тиснява в гонитві за шаленими знижками: "Чорна п'ятниця" проходить у США (відео)

Покупці займали чергу ще з ночі або взагалі за кілька днів.

Довжелезні черги зі світанку - так у США щорічно починається Чорна п'ятниця. Щоб першими схопити товар зі знижками, люди шикуються перед торговими центрами ще за кілька годин до відкриття. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Це найхолодніша Чорна п'ятниця у Нью-Йорку за останні 100 років, але людей це не зупиняє, вони сидять під магазинами з самого ранку, на морозі в 6 градусів, щоб заощадити кілька сотень доларів.

Найпопулярніший товар серед електроніки з року в рік - телевізори. Знижки на них сягають до 200 доларів.

В центрі Нью-Йорка сотні людей зібралися під дверима "Мейсіз" - це торговий центр, який зібрав у собі найбільші бренди світу. Сюди приходять не ті, хто хоче заощадити, а ті, кому потрібно виправдання, щоб витратити більше - так самі і кажуть. В одній юрбі - туристи з Еквадору, мігранти з Пакистану і місцеві. За 10 хвилин настане шопінг року.

Знижки 20, 40, 60 відсотків у восьмиповерховому гіганті - на все. Швидко міряють, поки не розібрали, відразу практичне, але задивляються зовсім на інше.

Не всім Чорна п'ятниця однаково цікава. Чоловічі відділи напівпорожні. Зате надзвичайно багато чоловіків біля косметичних вітрин.

Технології беруть своє - цього року, за прогнозами, 60% американців, які поведуться на знижки Чорної п'ятниці, будуть купувати товари через Інтернет. І витратять на покупки більше трьох мільярдів доларів.