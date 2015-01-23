У НАТО обговорили можливі сценарії розвитку подій в Україні
00:31, 23 січня 2015Світ
2834 0
В НАТО обговорили можливі сценарії розвитку в Україні, щоб мати можливість на них реагувати.
У НАТО обговорили можливі сценарії розвитку подій в Україні / Фото : NATO.int
Про це у четвер в Брюсселі по завершенні засідання військового Комітету НАТО повідомив його голова, генерал Кнуд Баррелс (Knud Barrels), відповідаючи на запитання власного кореспондента агентства УНІАН.
За його словами, під час першої сесії начальників генеральних штабів країн-членів НАТО поінформували стосовно того, що відбувається на місцях.
Читайте такожВ НАТО констатують отримання бойовиками на Донбасі нового військового обладнання
”Ми говорили про потенційний розвиток подій, який може розгорнутися у найближчі дні, щоб мати змогу реагувати”, - сказав Баррелс.
При цьому генерал зауважив, що не може обговорювати це питання з пресою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter