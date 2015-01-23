У НАТО обговорили можливі сценарії розвитку подій в Україні

Про це у четвер в Брюсселі по завершенні засідання військового Комітету НАТО повідомив його голова, генерал Кнуд Баррелс (Knud Barrels), відповідаючи на запитання власного кореспондента агентства УНІАН.

За його словами, під час першої сесії начальників генеральних штабів країн-членів НАТО поінформували стосовно того, що відбувається на місцях.

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”Ми говорили про потенційний розвиток подій, який може розгорнутися у найближчі дні, щоб мати змогу реагувати”, - сказав Баррелс.

При цьому генерал зауважив, що не може обговорювати це питання з пресою.