У Туреччині можуть заблокувати Facebook через образи пророка Мухаммеда
13:01, 26 січня 2015Світ
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Суд міста Гельбаши в центральній Туреччині зобов'язав адміністрацію соціальної мережі Facebook заблокувати сторінки з матеріалами, ображають пророка Мухаммеда.
REUTERS
У разі невиконання цього рішення доступ до Facebooк в Туреччині буде заблокований повністю, передає РІА "Новости" з посиланням на агентство Anadolu.
Це рішення суд прийняв, розглянувши відповідний запит прокурора Харуна Джейлана.
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