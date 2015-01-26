У Туреччині можуть заблокувати Facebook через образи пророка Мухаммеда

У разі невиконання цього рішення доступ до Facebooк в Туреччині буде заблокований повністю, передає РІА "Новости" з посиланням на агентство Anadolu.

Це рішення суд прийняв, розглянувши відповідний запит прокурора Харуна Джейлана.

Читайте такожВ Баку пройшов мітинг проти карикатур на пророка МухаммедаПостанову суду доведено до відома адміністрації Facebook, департаменту телекомунікацій Туреччини і союзу провайдерів Туреччини.