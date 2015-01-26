У житловому будинку в центрі Варшави стався вибух: є постраждалі

Сьогодні вдень в центрі польської столиці стався вибух у будівлі. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на місцевий телеканал TVN24.

Вибух стався на першому поверсі будівлі близько 13:00. Поліція повідомила про чотирьох постраждалих - троє перебували в будівлі, ще один поранений перебував в автобусі, який проїжджав повз будинки в момент вибуху.

Рятувальні служби продовжують пошук людей під завалами - в двох кімнатах впало перекриття, під уламками може перебувати ще мінімум одна людина.

Будівлю та околиці на даний момент евакуйовано. Місцеві жителі повідомили, що вибух було чутно на відстані щонайменше 200 метрів, а на сходовому майданчику всередині будівлі стояли балони з газом.

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Рятувальні служби ще не виявили причину вибуху, на місці працюють вибухотехніки.

На місці вибуху побували керівники Варшави, вони оцінили масштаби пошкоджень та ознайомилися з роботою рятувальників. У мерії уточнили, що будинок знаходиться у власності мешканців.