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У США назвали ім'я ведучого церемонії премії "Оскар-2019"

14:49, 05 грудня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

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У дописі розміщена світлина комедійного актора Кевіна Харта, який знімався в картинах "Смерть на похоронах", "Джуманджі: Поклик джунглів" і "Американська сімейка".

"Зустрічайте нашого нового ведучого", — йдеться в заяві.

Уточнюється, що церемонія відбудеться 24 лютого наступного року. У своєму акаунті в соцмережі Харт підтвердив цю інформацію і подякував за підтримку.

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Теги: #Оскар#ведучий