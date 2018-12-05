У США назвали ім'я ведучого церемонії премії "Оскар-2019"

Церемонія відбудеться 24 лютого наступного року.

Американська кіноакадемія обрала ведучого 91-й церемонії вручення нагород премії "Оскар". Про це повідомляється в Instagram організації.

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У дописі розміщена світлина комедійного актора Кевіна Харта, який знімався в картинах "Смерть на похоронах", "Джуманджі: Поклик джунглів" і "Американська сімейка".

"Зустрічайте нашого нового ведучого", — йдеться в заяві.

Уточнюється, що церемонія відбудеться 24 лютого наступного року. У своєму акаунті в соцмережі Харт підтвердив цю інформацію і подякував за підтримку.