Литва хоче ввести санкції проти РФ через її агресію в Азовському морі

У республіці вимагають від Росії негайно звільнити українських військових.

Міністерство закордонних справ Литви запропонувало ввести санкції щодо осіб, які відповідальні за акт агресії в Керченській протоці та Чорному морі.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ Литви.

"6 грудня МЗС Литви звернулося до Департаменту міграції при Міністерстві внутрішніх справ Литви із пропозицією ввести обмежувальні заходи до осіб, які безпосередньо брали участь в акті агресії проти українських військових кораблів і їхніх екіпажів у Керченській протоці і Чорному морі 25 листопада цього року, а також до представників військового керівництва Російської Федерації, відповідального за цей акт", - йдеться у повідомленні.

На думку литовських дипломатів, дії цих осіб є грубим порушенням міжнародного права та створюють серйозну загрозу для міжнародної та національної безпеки Литви.

Читайте такожСША пригрозили Росії "болем і наслідками", якщо вона не звільнить українських моряків

Окремо у міністерстві рішуче засудили дії Росії, яка розширює свою агресію проти України, та підтвердили, що Литва "твердо і повністю" підтримує незалежність України, суверенітет і територіальну цілісність країни, не визнає незаконну анексію Криму, засуджує незаконне будівництво Керченського мосту і мілітаризацію Азовського моря, а також блокування українських портів у Азовському морі.

"Литовська Республіка закликає Російську Федерацію негайно припинити агресивні дії проти України, терміново і без жодних умов звільнити затримані українські військові кораблі та їхній екіпаж і відновити непорушне судноплавство в Азовському морі", - резюмували у МЗС.