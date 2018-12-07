Анархія в Афінах: акція пам'яті переросла у сутички - є поранені та затримані (відео)

Рівно 10 років тому через вбивство співробітником особливого загону 15-річного анархіста сталися масові заворушення, в яких постраждала 21 особа, зокрема 13 правоохоронців.

В Афінах акція пам'яті 15-річного анархіста Александроса Грігоропулоса, застреленого 10 років тому співробітником поліції, переросла у масові заворушення з пораненими та затриманими.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Протестувальники підпалювали автомобілі та закидали правоохоронців камінням і пляшками із запальною сумішшю, а на вулицях встановили барикади. Під час сутичок постраждали троє людей, двоє з яких правоохоронці. Афінські правоохоронці затримали 35 протестувальників.

Нагадаємо, 7 грудня 2008 року через вбивство співробітником особливого загону 15-річного підлітка сталися масові заворушення, в яких постраждала 21 особа, зокрема 13 правоохоронців.

Напередодні група підлітків-анархістів влаштувала святкування іменин в афінському кварталі Ексархія. За різними даними, вони ображали правоохоронців, після чого напали на представників органів правопорядку з пляшками із запальною сумішшю. Патрульні зробили два попереджувальні постріли - один в повітря, інший в бруківку. За результатами балістичної і трасологічної експертиз, куля зрикошетила і вбила 15-річного студента-анархіста Александроса Грігоропулоса.

Поліцейські були взяті під варту для охорони їхніх життів від численних анархістів, які перетворили квартали Афін та інших міст на "поле битви".