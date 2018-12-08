Рибалка виловив з Тихого океану майже 50 кілограмів кокаїну

Вартість "улову" оцінили в 4 мільйони доларів США.

На атолі Кваджалейн, який у складі Маршаллових островів, розташованих посеред Тихого океану, моряк виявив незвичайну знахідку, діставши сіті з моря.

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В його рибальській сітці виявилися 48 кілограм білого порошку в пластикових пакетах, який швидше за все є кокаїном. Вартість "улову" оцінили в 4 мільйони доларів США.

Місцеві правоохоронці з відділу по боротьбі з наркотиками звернулися до американським колега, щоб провести експертизу, оскільки на островах навіть немає лабораторії, яка могла б підтвердити, що в пакетах знаходиться кокаїн.

Проте в поліції повідомляють, що це вже не перша велика партія наркотиків, яку виловили на Кваджалейн. Спосіб, яким було запаковано порошок, також дозволяє стверджувати, що це був саме кокаїн.

Як повідомляв УНІАН, в бананах, які пожертвували техаській в'язниці, знайшли кокаїн вартістю 18 мільйонів доларів.