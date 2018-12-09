Справа Скрипалів: Лондон підозрює РФ в причетності до ще двох вбивств - ЗМІ

Мова йде про смерть бізнесменів Олександра Перепеличного та Скотта Янга, які померли у Великобританії при підозрілих обставинах.

Британські детективи, що ведуть розслідування отруєння колишнього російського розвідника, подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки, підозрюють російську розвідку в причетності до ще двох вбивств на території Великобританії.

Читайте такожБританія вимагає від Євросоюзу ввести санкції проти путінських шпигунів - ЗМІ

Про це йдеться в матеріалі The Sunday Times. Зазначається, що Офіцери Скотленд-Ярду, які ведуть розслідування, отримали докази того, що агенти російського ГРУ з'являлися у Великобританії в моменти підозрілих смертей.

Мова, зокрема, йде про смерть російського бізнесмена Олександра Перепеличного, який раптово помер у Великобританії в 2012 році, після надання інформації про махінації Кремля. Зазначимо, ЗМІ називали Перепеличного ключовим свідком у «справі Магнітського».

Британські правоохоронці також розглядають обставини загибелі британського бізнесмена Скотта Янга, який мав сумнівні ділові зв'язки в Росії. У 2014 році Янг випав з вікна своєї розкішної квартири в центрі Лондона. Колишня дружина Янга неодноразово стверджувала, що його вбили.

Нагадаємо, 4 березня 2018 року колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок" в британському Солсбері. Уряд Великобританії заявив, що речовина військового походження, якою була отруєна сім'я Скрипалів, була розроблена в Росії.

5 вересня поліція Великобританії назвала імена громадян Росії, підозрюваних в отруєнні Сергія та Юлії Скрипалів. За даними британських правоохоронців, ними є співробітники російської військової розвідки Олександр Петров та Руслан Боширов.

Справа Скрипалів призвело до серйозного загострення стосунків між Великобританією і РФ. Низка європейських країн вислали російських дипломатів у відповідь на отруєння в Солсбері.