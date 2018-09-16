Секс, наркотики і Новачок: ЗМІ дізналися про розваги Боширова та Петрова перед отруєнням Скрипалів

За інформацією постояльців готелю City Stay Hotel, з кімнати, де оселилися Боширов і Петров, доносився запах марихуани.

Ймовірні співробітники російських спецслужб Руслан Боширов і Олександр Петров провели "гучну" ніч в Лондоні перед отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері.

Про це повідомляє Новое время з посиланням на британський таблоїд The Sun.

За інформацією постояльців готелю City Stay Hotel, з номера, де оселилися Боширов і Петров, доносився запах марихуани.

Вони навіть поскаржилися співробітникам готелю на те, що росіяни потайки провели в свій номер повію, а потім займалися "гучним сексом".

"Там була жінка. Я думаю, що це була повія. Вони займалися сексом. Поза всяким сумнівом", - розповів The Sun один з гостей готелю, який упізнав Петрова за кадрами з камер відеоспостереження, оприлюдненими британською поліцією.

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За його словами, він побачив Петрова у спільній ванній кімнаті. Це було близько 11 години вечора суботи, 3 березня. Наступного дня Сергій і Юлія Скрипалі зазнали впливу нервово-паралітичної речовини Новачок.

"Я на 100 відсотків упевнений, що це був Петров", - сказав співрозмовник видання.

Нагадаємо, що 4 березня 2018 року колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною Новачок у британському Солсбері. Уряд Великої Британії заявив, що речовина військового походження, якою було отруєно сім'ю Скрипалів, була розроблена в Росії.

5 вересня поліція Великої Британії назвала імена громадян Росії, підозрюваних в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів. За даними британських правоохоронців, ними є співробітники російської військової розвідки Олександр Петров і Руслан Боширов.

13 вересня на російському пропагандистському телеканалі RT вийшло інтерв'ю Олександра Петрова і Руслана Боширова. Вони заявляли, що приїхали в Солсбері, щоб "подивитися на знаменитий собор". Росіяни запевнили, що до Великої Британії вони приїхали, щоб "відпочити і відірватися".