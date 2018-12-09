На позачергових виборах у Вірменії лідирує блок Пашиняна

За даними Центральної виборчої комісії Вірменії, явка на позачергових виборах до парламенту склала 48,63%.

На позачергових парламентських виборах у Вірменії, за попередніми даними, лідирує блок "Мій крок", очолюваний в.о. прем'єра республіки Ніколом Пашиняном.

Політичний альянс за підсумками підрахунку бюлетенів із 134 дільниць отримує 66,37% голосів, пишуть "Новости-Армения".

Партія "Процвітаюча Вірменія" набирає, за попередніми даними, 10,62% голосів, АРФ Дашнакцутюн - 8,43%. Правляча в минулому Республіканська партія Вірменії отримує тільки 3,78% голосів.

2010 виборчих дільниць у Вірменії відкрилися з восьмої години ранку для більш ніж двох із половиною мільйонів виборців.

За даними Центральної виборчої комісії, явка склала 48,63%. Це значно нижче, ніж на попередніх парламентських виборах у жовтні 2017 року. Тоді на дільниці прийшли понад 60% виборців.

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Це перші позачергові парламентські вибори в країні, пише Бі-Бі-Сі. Їх називають завершенням вірменської оксамитової революції - масових акцій протесту у Вірменії в квітні-травні цього року, які призвели до відставки Сержа Саргсяна з посади прем'єра.

Восьмого травня на тлі протестів парламент затвердив на посаді голови уряду опозиційного лідера Нікола Пашиняна.

Але в законодавчому органі країни у Республіканської партії, колишньої правлячої партії Вірменії, як і раніше залишалася майже половина депутатів і найбільша фракція.

"Ми вже досягли головної мети - проведення вільних, прозорих, демократичних виборів", - сказав Пашинян після того, як проголосував на одній з виборчих дільниць в Єревані.

Проведення позачергових парламентських виборів було однією з його ключових обіцянок ще під час весняних протестів у Вірменії.

Для того щоб домогтися розпуску нинішнього парламенту і призначення позачергових парламентських виборів, він 16 жовтня подав у відставку, але залишився виконуючим обов'язки прем'єр-міністра.

Як заявив тоді Пашинян, мета його відставки - не ухилення від відповідальності, а доведення до логічного кінця мирної революції у Вірменії.

У новообраному парламенті буде, щонайменше, 101 депутат. Крім загальнодержавних партійних списків, на 13 виборчих дільницях виборці обирають депутатів за територіальним, так званим рейтинговими списками партій і блоків.

В тому, що політичний блок Пашиняна "Мій крок" на цих виборах набере найбільшу кількість голосів, мало хто сумнівався, пише Бі-Бі-Сі. Лідер "оксамитової революції", який очолив протестний рух навесні, залишається популярною фігурою у Вірменії.

Крім його блоку, у виборах беруть участь ще десять партій і блоків, у тому числі і Республіканська партія. Для проходження до парламенту партія повинна набрати, як мінімум 5%, а блок - 7% голосів виборців. При цьому, згідно з законодавством Вірменії, у парламент пройдуть не менше трьох партій, що набрали найбільше голосів, незалежно від набраних ними відсотків.