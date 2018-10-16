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Прем’єр Вірменії Пашинян оголосив про свою відставку

20:27, 16 жовтня 2018
Світ
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Нікол Пашинян / REUTERS

Як повідомляє "Радіо Свобода", про цей намір він заявив напередодні, 15 жовтня.

Таке рішення має на меті запустити процес розпуску чинного парламенту Вірменії – Національної асамблеї – і позачергових виборів.

На зустрічі з представниками парламентської фракції «Елк» Пашинян не виключив, що його кандидатуру висунуть на цю ж посаду на цих виборах «з тією презумпцією, що його не оберуть».

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Обіцянку подати у відставку Пашинян озвучив на акції протесту проти зміни регламенту Національної асамблеї.

За конституцією Вірменії, дострокові вибори можуть бути скликані тоді, коли прем’єр подасть у відставку, а парламент не зможе замінити його кимось іншим протягом двох тижнів.

Пашинян наполягає, що нинішні депутати вірменського парламенту «не представляють вірменський народ», і що він отримав мандат від народу на розпуск парламенту 23 вересня, коли його політична сила «Мій крок» виграла вибори до міської ради Єревана, набравши понад 80% голосів.

Опозиціонер і лідер протестів Пашинян очолив уряд Вірменії у травні цього року.

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Теги: #відставка#Вірменія