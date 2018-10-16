Прем’єр Вірменії Пашинян оголосив про свою відставку

Обіцянку подати у відставку Пашинян озвучив на акції протесту проти зміни регламенту Національної асамблеї.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сьогодні ввечері оголосив про свою відставку.

Як повідомляє "Радіо Свобода", про цей намір він заявив напередодні, 15 жовтня.

Таке рішення має на меті запустити процес розпуску чинного парламенту Вірменії – Національної асамблеї – і позачергових виборів.

На зустрічі з представниками парламентської фракції «Елк» Пашинян не виключив, що його кандидатуру висунуть на цю ж посаду на цих виборах «з тією презумпцією, що його не оберуть».

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Обіцянку подати у відставку Пашинян озвучив на акції протесту проти зміни регламенту Національної асамблеї.

За конституцією Вірменії, дострокові вибори можуть бути скликані тоді, коли прем’єр подасть у відставку, а парламент не зможе замінити його кимось іншим протягом двох тижнів.

Пашинян наполягає, що нинішні депутати вірменського парламенту «не представляють вірменський народ», і що він отримав мандат від народу на розпуск парламенту 23 вересня, коли його політична сила «Мій крок» виграла вибори до міської ради Єревана, набравши понад 80% голосів.

Опозиціонер і лідер протестів Пашинян очолив уряд Вірменії у травні цього року.