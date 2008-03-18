США погоджуються на угоду про взаємодію з Росією

Держсекретар США К.Райс на прес-конференції в Москві за підсумками переговорів з керівником МЗС Росії Сергієм Лавровим заявила, що американська сторона погодилася скласти рамкову угоду між Росією і США.

Вона зазначила, що ця угода не є договором, це документ, що визнає "всю широту взаємодії між Росією і США" і створює основу для російсько-американських відносин. "Ми домовилися про ті елементи, які будуть включені в цю угоду і по яких ми не могли дійти згоди протягом кількох років. Зокрема, це боротьба з ядерним тероризмом, а також надання забезпеченого доступу до ядерного палива країн, які хочуть використовувати його в мирних цілях", - заявила держсекретар США.

Вона також додала, що сторони обговорили, що робити після того, як закінчиться термін договорів про стратегічні наступальні озброєння (СНО-1) і про скорочення стратегічних наступальних потенціалів (СНП). "Елементи згоди існують, але потрібно продовжувати дискусію", - підсумувала К.Райс.

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