"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Страсбурзі

Терористична організація "Ісламська держава" заявила, що чоловік, який відкрив вогонь по перехожих і поліцейських у центрі Страсбурга, був "солдатом ІДІЛ".

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Про це повідомив новинний сайт групи Amaq, пише Reuters.

У заяві йдеться, що зловмисник "був солдатом Ісламської держави і провів операцію у відповідь на заклики до нападу на громадян країн коаліції", яка бореться з бойовиками ІДІЛ в Сирії і Іраку. Терористи не надали жодних доказів на користь цього твердження.

Як повідомлялося раніше, в ніч на середу чоловік кілька разів відкривав вогонь з автоматичної зброї в центрі Страсбурга. В результаті теракту 3 людини загинули і 13 були поранені.

Згодом "страсбурзький терорист" розповів про мотиви свого нападу водієві таксі.

Правоохоронці локалізували зловмисника в одному з південних районів Страсбурга, де він переховувався в останні два дні, після атаки.

Злочинцем виявився 29-річний Шериф Шекат, при спробі затримання він відкрив вогонь по поліцейських і був застрелений.