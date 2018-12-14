У США померла легендарна джазова співачка Ненсі Вілсон

У 1964 році журнал «Тайм» назвав її спадкоємицею Еллі Фіцджеральд.

Американська джазова співачка Ненсі Вілсон померла на 82-му році життя.

Про це повідомляє The Washington Post. За даними видання, вона померла 13 грудня у своєму будинку в Пайоніртауні.

Як зазначається, причина смерті невідома. Ненсі Вілсон за свою музичну кар'єру встигла випустити понад 70 альбомів і отримала три премії «Греммі».

У 1964 році журнал «Тайм» назвав її спадкоємицею Еллі Фіцджеральд.