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У США померла легендарна джазова співачка Ненсі Вілсон

13:09, 14 грудня 2018
Світ
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Померла американська співачка Ненсі Вілсон / фото з відкритих джерел

Про це повідомляє The Washington Post. За даними видання, вона померла 13 грудня у своєму будинку в Пайоніртауні.

Як зазначається, причина смерті невідома. Ненсі Вілсон за свою музичну кар'єру встигла випустити понад 70 альбомів і отримала три премії «Греммі».

У 1964 році журнал «Тайм» назвав її спадкоємицею Еллі Фіцджеральд.

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Теги: #співачка