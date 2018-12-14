У США померла легендарна джазова співачка Ненсі Вілсон
13:09, 14 грудня 2018Світ
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У 1964 році журнал «Тайм» назвав її спадкоємицею Еллі Фіцджеральд.
Померла американська співачка Ненсі Вілсон / фото з відкритих джерел
Американська джазова співачка Ненсі Вілсон померла на 82-му році життя.
Про це повідомляє The Washington Post. За даними видання, вона померла 13 грудня у своєму будинку в Пайоніртауні.
Як зазначається, причина смерті невідома. Ненсі Вілсон за свою музичну кар'єру встигла випустити понад 70 альбомів і отримала три премії «Греммі».
У 1964 році журнал «Тайм» назвав її спадкоємицею Еллі Фіцджеральд.
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