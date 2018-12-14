Консул Ізраїлю в Україні засудив останні теракти

Олег Вишняков звернувся до лідерів громадської думки всіх країн з проханням об'єднати зусилля і спільно на всіх можливих майданчиках і рівнях засудити бандитизм.

Почесний консул Держави Ізраїль в Західному регіоні України Олег Вишняков виступив 14 грудня з жорстким осудом серії терактів, що сталися в Ізраїлі цього тижня.

«Насильство не припиняється. І це зобов'язує нас бити на сполох. Дивує, що світова громадськість фактично мовчить у той час, як бойовики ХАМАСу цькують безневинних громадян. Те, що відбувається в Ізраїлі, нікого не повинно залишити байдужим», - наголошує Консул у своїй заяві, розміщеній на сторінці Facebook:

Бойовики вже не гребують навіть тим, що нападають на вагітних жінок. У минулу середу стало відомо про загибель немовляти, передчасно народженого в ізраїльтянки, що отримала поранення дев'ятого грудня. Тоді, недалеко від селища Офра, палестинці обстріляли групу ізраїльських громадян. Днями в Єрусалимі озброєний ножем зловмисник скоїв черговий напад. Поранення отримали двоє поліцейських - 19-річна дівчина і 21-річний чоловік. Пізніше в той же день на Західному березі Йордану внаслідок стрілянини, відкритої палестинцем на одному з шосе, загинули двоє ізраїльтян і двоє отримали поранення.

Олег Вишняков звернувся до лідерів громадської думки всіх країн з проханням об'єднати зусилля і спільно на всіх можливих майданчиках і рівнях засудити бандитизм.

«Лідери терористів повинні зрозуміти, що їх ідеї, методи і дії огидні. Їм має бути зрозуміло, що вони не залишаться непокараними!» - підкреслив Вишняков.