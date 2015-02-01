Вибух у Дамаску забрав життя щонайменше шести осіб - ЗМІ
14:57, 01 лютого 2015Світ
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Як мінімум шість людей загинули, 10 отримали поранення в результаті вибуху в столиці Сирії Дамаску.
REUTERS
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство "Франс Прес" і сирійських правозахисників.
Що послужило причиною вибуху, поки не встановлено.
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Конфлікт у Сирії забрав життя понад 200 тисяч осіб. За даними ООН, в результаті конфлікту постраждали (потребують гуманітарної підтримки) понад 12 мільйонів людей, майже 4 мільйона сирійців стали біженцями, ще понад 7 мільйонів - внутрішньо переміщеними особами.
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