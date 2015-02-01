Вибух у Дамаску забрав життя щонайменше шести осіб - ЗМІ

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство "Франс Прес" і сирійських правозахисників.

Що послужило причиною вибуху, поки не встановлено.

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Конфлікт у Сирії забрав життя понад 200 тисяч осіб. За даними ООН, в результаті конфлікту постраждали (потребують гуманітарної підтримки) понад 12 мільйонів людей, майже 4 мільйона сирійців стали біженцями, ще понад 7 мільйонів - внутрішньо переміщеними особами.