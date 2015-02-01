У центрі Бангкока прогримів вибух - ЗМІ

Як повідомляє ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ, ніхто з відвідувачів не постраждав.

Після того, що сталося, підходи до місця події перекрито, спостерігається задимлення. Поїзди наземного метро не зупиняються на станції "Сіам", яка розташована в безпосередній близькості від ТЦ.

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За однією з версій, вибух стався в трансформаторі у будівлі "Сіам Парагона", який є найбільш відвідуваним торговим комплексом у столиці Таїланду.