НАТО починає реалізацію "Плану дій підвищеної готовності"
План дій щодо підвищення готовності сил НАТО для реагування на виклики на сході та півдні континенту стане основною темою обговорення на зустрічі міністрів оборони НАТО.
На прес-брифінгу, проведеному в переддень зустрічі, повідомили, що в штаб-квартирі НАТО міністри ухвалять рішення щодо "передових сил швидкого реагування", які, як пояснюють в альянсі, мають стати чисельнішими, швидшими і складатися з авіакомпоненту, морського компоненту та компоненту спеціального призначення. Інше рішення, яке мають ухвалити міністри оборони НАТО - створення командних пунктів альянсу в Польщі, Болгарії, Румунії та трьох державах Балтії, повідомляє радіо "Свобода".
Читайте такожУ НАТО не виключають погіршення ситуації на сході України - ЗМІ
Тим часом у НАТО відкидають усі заяви представників Росії, що альянс споряджає українські Збройні сили і навіть воює на сході України. "Це нісенітниця", – заявляють представники НАТО.
Натомість, повідомляє прес-секретар НАТО Оана Лунгеску, альянс бачить і бере до уваги докази присутності російської регулярної армії та високотехнологічного військового обладнання, яке використовують військові та російські сепаратисти, що пройшли спеціальні навчання.