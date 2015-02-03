НАТО починає реалізацію "Плану дій підвищеної готовності"

На прес-брифінгу, проведеному в переддень зустрічі, повідомили, що в штаб-квартирі НАТО міністри ухвалять рішення щодо "передових сил швидкого реагування", які, як пояснюють в альянсі, мають стати чисельнішими, швидшими і складатися з авіакомпоненту, морського компоненту та компоненту спеціального призначення. Інше рішення, яке мають ухвалити міністри оборони НАТО - створення командних пунктів альянсу в Польщі, Болгарії, Румунії та трьох державах Балтії, повідомляє радіо "Свобода".

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Тим часом у НАТО відкидають усі заяви представників Росії, що альянс споряджає українські Збройні сили і навіть воює на сході України. "Це нісенітниця", – заявляють представники НАТО.

Натомість, повідомляє прес-секретар НАТО Оана Лунгеску, альянс бачить і бере до уваги докази присутності російської регулярної армії та високотехнологічного військового обладнання, яке використовують військові та російські сепаратисти, що пройшли спеціальні навчання.