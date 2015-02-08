У Гватемалі почалося виверження вулкана Фуего
08:56, 08 лютого 2015Світ
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Влада Гватемали оголосила "помаранчевий" рівень тривоги у зв'язку з виверженням вулкана Фуего.
REUTERS
Також було прийнято рішення закрити аеропорт La Aurora у столиці країни - місті Гватемала. повідомляє Бі-бі-сі.
Причиною стало випадання великої кількості попелу на злітно-посадочні смуги.
Читайте такожУ Тихому океані через виверження підводного вулкана з'явився новий острів (відео)Хмара попелу рухається в південно-західному напрямку і зараз знаходиться на відстані близько 50 кілометрів від вулкана.
Останнє велике виверження Фуего у 2012 році закінчилося масовою евакуацією мешканців прилеглих населених пунктів.
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