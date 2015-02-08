У Гватемалі почалося виверження вулкана Фуего

Також було прийнято рішення закрити аеропорт La Aurora у столиці країни - місті Гватемала. повідомляє Бі-бі-сі.

Причиною стало випадання великої кількості попелу на злітно-посадочні смуги.

Читайте такожУ Тихому океані через виверження підводного вулкана з'явився новий острів (відео)Хмара попелу рухається в південно-західному напрямку і зараз знаходиться на відстані близько 50 кілометрів від вулкана.

Останнє велике виверження Фуего у 2012 році закінчилося масовою евакуацією мешканців прилеглих населених пунктів.