Військові видатки в світі перевищили трильйон долларів за рік

Сукупний обсяг військових видатків у світі у 2007 році становив 1,066 трильйона доларів, повідомляє агентство АРМС-ТАСС, яке склало аналітичний звіт щодо оборонних видатків. Більше половини їх припала на частку США.

Порівняно з 2000 роком світові військові видатки зросли майже вдвічі (тоді вони становили 597 мільярда доларів у сучасних цінах). 2006 року військовий бюджет світу дорівнював 986 мільярдам доларів.

Американські видатки в 2007 році досягли 545,8 мільярда доларів. За рахунок США серед регіонів світу за цим показником лідирує вся Північна Америка.

Слідом за США і Північною Америкою йде Західна Європа - 182,2 мільярда доларів. На третьому місці Азіатсько-тихоокеанський регіон з 175,3 мільярдами доларів. На Близькому Сході щорік витрачають на військові цілі 42,7 мільярда доларів, в країнах колишнього СРСР - 37,7 мільярда, в Латинській Америці - 29,1 мільярда, а в Африці - 18,3 мільярда. Найскромніші військові витрати у Східноєвропейського регіону - 17,3 мільярда доларів.

Дані щодо видатків на оборону в Росії в дослідженні АРМС-ТАСС не згадані.

Лента.ру