У Росії на сайті держторгів вивісили оголошення про продаж Кремля

Повідомлення про продаж Кремля було розміщене на офіційному сайті державних торгів 17 лютого, повідомляє РБК.

Початкова ціна продажу Кремля становить 30 рублів, крок аукціону - 2 руб. Як обтяження зазначено: «зайнятий президентом РФ В. В. Путіним, який має виселитися протягом 30 днів від моменту продажу будівлі». У пункті «термін укладання договору купівлі-продажу» зазначено, що «всі кошти від продажу перераховуються на рахунок ополчення Новоросії». Для здійснення грошового переказу у картці лота наводяться реквізити платіжної картки Сбербанку.

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У характеристиці майна також зазначається, що будівля перебуває у відмінному стані, після реставрації, обладнана системою охорони та спецзв'язку. Два підземні поверхи. Зручна парковка. Терміновий продаж, як випливає з картки лота, пов'язана із браком коштів для допомоги Новоросії.

Водночас Дождь повідомляє, що в адміністрації Нижньосергінського муніципального району, яка вказана організатором торгів пояснюють це оголошення диверсією.

«Хтось проник на сайт адміністрації і розмістив на сайті торгів інформацію про продаж. Матеріали вже направлено до обласної прокуратури та у Федеральну службу безпеки», - заявив з цього приводу голова Нижньосергінського району Валерій Єремеєв.

Раніше УНІАН повідомляв, що хакери показали записи чиновника Кремля про заміну екіпажів установок "Бук" після катастрофи "Боїнга".