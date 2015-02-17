Експерти з'ясували, де в світі живе найбільше мільярдерів

Це з'ясували експерти дослідницького бізнес-порталу Wealth-X, повідомляють РИА Новости.

Як наголошується в дослідженні, опублікованому у вівторок сайтом CNN Money, чверть всіх мільярдерів живе в США, при цьому 35% найбагатших людей світу вибрали для життя 20 міст світу. Найпопулярніший серед них - Нью-Йорк, де проживають 103 мільярдера. На другому місці - Москва (85 мільярдерів), на третьому - Гонконг (82 мільярдера).

За даними експертів, майже 90% мільярдерів-чоловіків самі заробили багатства повністю або частково. Серед жінок, яких до списку всього 286, більше 65% отримали їх як спадщину.

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Портал пропонує свій портрет середньостатистичного мільярдера: йому близько 63 років, його багатства приблизно дорівнюють трьом мільярдам доларів, з яких перший був зароблений до п'ятдесяти. При цьому 90% мільярдерів одружені і мають в середньому двох дітей.

За даними Wealth-X, 35% мільярдерів не мають закінченої вищої освіти. Серед тих, хто його має, більшість - випускники Університету Пенсільванії, Гарварда, Єля, Університету Мумбаї і МДУ.