Сотні угорців вийшли на мітинг проти візиту Путіна
У Будапешті сотні людей вийшли сьогодні на демонстрацію протесту проти майбутнього візиту до Угорщини президента Росії Володимира Путіна.
Зокрема, "Радіо Свобода" з посиланням на західні інформаційні агентства повідомляє про 1,5-2 тисячі протестувальників.
Мітингувальники пройшли від Східного вокзалу до Західного вокзалу Будапешта, що, за словами організаторів, має символізувати прагнення угорців йти в бік Заходу, а не Росії.
Серед гасел, з якими вийшли демонстранти, - "Путін - ні, Європа - так!" або "Росіяни, додому!"
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Візит Путіна маэ відбутися 17 лютого.
Нинішнє керівництво Угорщини на чолі з прем’єром Віктором Орбаном є нині одним із найбільш проросійських у Європейському союзі. Його, як і російське керівництво, правозахисники звинувачують, зокрема, у придушенні свободи засобів інформації, монополізації влади однією партією тощо.