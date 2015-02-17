Сотні угорців вийшли на мітинг проти візиту Путіна

Зокрема, "Радіо Свобода" з посиланням на західні інформаційні агентства повідомляє про 1,5-2 тисячі протестувальників.

Мітингувальники пройшли від Східного вокзалу до Західного вокзалу Будапешта, що, за словами організаторів, має символізувати прагнення угорців йти в бік Заходу, а не Росії.

Серед гасел, з якими вийшли демонстранти, - "Путін - ні, Європа - так!" або "Росіяни, додому!"

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Візит Путіна маэ відбутися 17 лютого.

Нинішнє керівництво Угорщини на чолі з прем’єром Віктором Орбаном є нині одним із найбільш проросійських у Європейському союзі. Його, як і російське керівництво, правозахисники звинувачують, зокрема, у придушенні свободи засобів інформації, монополізації влади однією партією тощо.