Під Цюрихом у Швейцарії зіткнулися два потяги (фото)

Про це з посиланням на France Info передає Лента.ру. Як зазначається, постраждали 49 осіб.

«Це сталося вранці, аварія досить серйозна», - розповів агентству Аgеncе France-Presse один з поліцейських.

Читайте такожУ Бразилії зіткнулися два потяги, постраждали понад 90 людейПовідомляється, що деякі вагони перекинулися, на місці аварії працюють рятувальники.

Інші подробиці інциденту поки невідомі. Обставини події уточнюються.