Під Цюрихом у Швейцарії зіткнулися два потяги (фото)
11:35, 20 лютого 2015Світ
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На півночі швейцарського міста Цюрих зіткнулися два потяги. За попередніми даними, обидва - пасажирські.
REUTERS
Про це з посиланням на France Info передає Лента.ру. Як зазначається, постраждали 49 осіб.
«Це сталося вранці, аварія досить серйозна», - розповів агентству Аgеncе France-Presse один з поліцейських.
Читайте такожУ Бразилії зіткнулися два потяги, постраждали понад 90 людейПовідомляється, що деякі вагони перекинулися, на місці аварії працюють рятувальники.
Інші подробиці інциденту поки невідомі. Обставини події уточнюються.
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