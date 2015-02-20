У Сомалі бойовики напали на готель з міністрами і депутатами

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Терорист-смертник підірвав машину біля воріт, що ведуть на територію комплексу Central Hotel в самому центрі сомалійської столиці. Після цього в будівлю увірвалися бойовики, які відкрили вогонь по людях, які перебували в будівлі. За даними поліції, жертвами теракту стали 10 осіб, не виключено, що серед них є депутати сомалійського парламенту. Повідомляється про десятки поранених, серед яких - заступник прем'єра і міністра транспорту.

Читайте такожУ Сомалі з'явився перший банкоматВідповідальність за атаку вже взяло на себе угрупування «Харакат аш-Шабаб». Як заявив її представник, напад на готель - частина широкомасштабної операції, яку зараз ісламісти проводять в Могадішо.