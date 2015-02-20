Південь США скували рекордні морози, загинули вже 15 осіб (фото)

Про це повідомляють РИА Новости.

У штаті Теннессі, де жертвами стали 11 осіб, зафіксована температура мінус 15 градусів - найнижча за останні кілька років. Крім цього, три людини загинули в штаті Огайо і ще одна - в Кентуккі. Холоди спровокували порушення автомобільного руху, що призвело до численних аварій, у тому числі з жертвами.

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"Наше місто буквально паралізоване. Знаєте, люди з північних штатів ледь не сміються над нами. Я їх розумію, але ми до такого не звикли", - наводить NBC News слова жительки міста Нешвілл в штаті Теннессі.

Різке зниження температури і рясні снігопади, нетипові для півдня і південного сходу США, були викликані потоком холодного повітря, який назвали "Сибірський експрес". У Кентуккі, Міссурі, Теннессі та в інших штатах незабаром очікуються нові снігові бурі.