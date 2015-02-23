У Департаменті держбезпеки Литви заявили про спроби Росії розпалити інформвійну
Департамент держбезпеки Литви повідомив, що спостерігає "все більш очевидні" зусилля Росії по розпалюванню інформаційної війни і поширенню пропаганди в ЗМІ та соціальних мережах Литви.
Про це повідомляє Росбалт з посиланням на Delfi.
"Останнім часом фіксуються все більш очевидні зусилля Росії по розпалюванню інформаційної війни і прагненню широкого поширення своєї пропаганди в засобах масової інформації, в електронних ЗМІ та соціальних мережах Литви", - йдеться в повідомленні ДГБ, опублікованому на сайті відомства.
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Як наголошується, що Росія шукає способи, як під прикриттям зареєстрованих в інших країнах підприємств інвестувати в ЗМІ Литви, або підтримувати їх фінансами, і так впливати на зміст інформації, що публікується ними або трансльованих радіопередач.
Повідомляється також, що ворожий для Литви інформаційний фон прагнуть формувати і в регіональних ЗМІ країни.