Туреччина поєднає національну систему ПРО з НАТО

16:40, 23 лютого 2015
Світ
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Нова система протиракетної оборони (ПРО) Туреччини буде сумісна з системами ПРО, прийнятими на озброєння в країнах НАТО.

REUTERS

Про це заявив офіційний представник президента країни Ібрахім Калин, передає Бі-бі-сі.

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"Як одна з найважливіших країн на лінії безпеки НАТО, ми, безумовно, забезпечимо цю інтеграцію та відповідність", - сказав Ібрагім Калин.

Його слова кардинально розходяться із заявою міністра оборони Туреччини Ісмета Їлмаза, який сказав минулого тижня, що Туреччина не планує інтеграцію своєї системи ПРО з НАТО.

Раніше повідомлялося, що Туреччина розглядає можливість укладання контракту з Китаєм вартістю $3,4 млрд на розробку нової системи ПРО.

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