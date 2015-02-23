Туреччина поєднає національну систему ПРО з НАТО

Про це заявив офіційний представник президента країни Ібрахім Калин, передає Бі-бі-сі.

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"Як одна з найважливіших країн на лінії безпеки НАТО, ми, безумовно, забезпечимо цю інтеграцію та відповідність", - сказав Ібрагім Калин.

Його слова кардинально розходяться із заявою міністра оборони Туреччини Ісмета Їлмаза, який сказав минулого тижня, що Туреччина не планує інтеграцію своєї системи ПРО з НАТО.

Раніше повідомлялося, що Туреччина розглядає можливість укладання контракту з Китаєм вартістю $3,4 млрд на розробку нової системи ПРО.