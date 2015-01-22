Прем'єр Туреччини не визнає анексії Криму

"Територіальна цілісність і суверенітет України важливі не тільки для вас, але і для всього світу", - сказав прем'єр на зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

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За словами Давутоглу, Україна і її стабільність є ключовою для чорноморського регіону. Ахмет Давутоглу зазначив, що питання Криму потрібно завжди тримати в порядку денному, повідомляє Росбалт.

Співрозмовники обговорили активізацію двостороннього співробітництва, зокрема у військово-технічній сфері та енергетичному секторі. Турецький прем'єр запропонував скористатися досвідом реформ, які його країна провела в 25 секторах економіки.

У свою чергу, Порошенко закликав до спільних зусиль у питаннях забезпечення регіональної безпеки і висловив стурбованість станом дотримання прав кримськотатарського народу.

Раніше глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Росія не виконала дані Туреччині обіцянки щодо становища кримських татар, Йдеться про оголошення кримсько-татарської мови офіційною мовою, наданні прав, які раніше не надавалися Україною, і призначення кримських татар у керівні органи. Анкара планує направити в Крим делегацію для вивчення ситуації з правами кримських татар.

Він також зазначив, що Туреччина докладає зусилля для вирішення кризи в Україні та налагодження діалогу між Москвою і Києвом. У Криму проживають близько 260 тисяч кримських татар.